Елена Синица Покупку Товарного двора в Перми за 799 млн рублей признали законной Решение принял Арбитражный суд Уральского округа Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу краевой прокуратуры и оставил в силе решение нижестоящих инстанций по делу о продажи Товарного двора в Перми. Об этом сообщает «Рифей».

Напомним, летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку 2018 года о покупке имущества Товарного двора за 799 млн руб. недействительной, считая стоимость завышенной примерно в два раза. На этой территории власти хотят построить новую магистраль, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити». Кроме того, по мнению надзорного ведомства, земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно было не выкупать, а изъять.





Арбитражный суд Пермского края тогда прокуратуру не поддержал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция. Однако Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Дело повторно рассматривалось в Перми с ноября 2021 года.





В конце сентября прошлого года краевая прокуратура подала апелляционную жалобу на решение по делу о выкупе Товарного двора. До этого Арбитражный суд Пермского края признал ничтожной сделку между РЖД и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» по выкупу Товарного двора. При этом в удовлетворении требования прокуратуры вернуть в казну перечисленные в пользу РЖД 500 млн руб. суд отказал.





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