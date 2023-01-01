Елена Синица
Уроженец Пермского края погиб в ходе СВО на глазах у своего брата
Дмитрий Бороздин погиб 3 марта
В ходе специальной военной операции на территории Украины и Донбасса 3 марта погиб ещё один житель Пермского края — 30-летний житель Добрянки Дмитрий Бороздин, сообщает местная газета «Зори Плюс».
До мобилизации мужчина работал на заводе «Камкабель» водителем электропогрузчика. Как поясняет издание, Дмитрий Бороздин был мобилизован в сентябре 2022 года вместе со своим братом Андреем. Они прошли боевое слаживание в Елани, после отправились на Запорожское направление.
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