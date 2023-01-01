Из химического корпуса ПГНИУ эвакуировали студентов Сработала пожарная сигнализация Поделиться Твитнуть

В корпусе № 6 ПГНИУ сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Студентов эвакуировали.

Предварительно установлено, что к срабатыванию датчика привело скопление пара. Он образовался в одной из лабораторий, где проводились опыты.

Эвакуация прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

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