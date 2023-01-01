Алёна Бронникова Жители Перми стали реже обращаться в краевой Минздрав Из-за снижения заболеваемости коронавирусом за год количество вопросов сократилось в семь раз Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Минздрав Пермского края подвёл итоги по обращениям граждан за 2022 год. Согласно опубликованным на официальном сайте данным, вопросов и жалоб у пермяков возникло всего 42 тыс., что в семь раз меньше, чем в предшествующем 2021 году.

С начала пандемии COVID-19 в 2020 году было зафиксировано 277 тыс. обращений, из них 269 тыс. поступили на горячую линию. В следующем году количество вопросов увеличилось до 328 тыс., люди стали реже звонить и чаще отправлять запросы через портал «Госуслуги». В 2022 году пермяки так же чаще обращались через сайт. Основной темой запросов на протяжении трёх лет оставалась вакцинация от коронавируса, получение QR-кодов и сертификатов.

«Количество обращений уменьшилось, так как пандемия COVID-19 пошла на спад, соответственно, перестали появляться связанные с этим вопросы, например, по получению QR-кода после вакцинации», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным интернет-приёмной министерства, больше всего жалоб в прошлом году поступило по поводу доступности медицинской помощи — 35,1% от общего количества. Возникали вопросы на юридические темы (10,8%), по поводу качества оказанных услуг (9,6%). Немалую часть составили вопросы из разряда «прочее» — 25%, среди которых преобладала тема мобилизации.

Минздрав составил рейтинг медицинских учреждений, пациенты которых чаще нуждались в разъяснении ситуаций. На лидирующих местах оказались пермские городские поликлиники № 4, 5 и 2, больница № 6 и березниковская больница им. Вагнера.

По данным Роспотребнадзора на 16 марта, за сутки был зарегистрирован 141 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии заразились 465 тыс. пермяков.

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