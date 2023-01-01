За сутки коронавирусом заразился 141 житель Пермского края Один пациент скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зарегистрирован 141 новый случай COVID-19. При этом выздоровели 113 человек.

Госпитализировано 29 местных жителей, один пациент скончался.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в Прикамье заразился 465 271 человек, погибли от инфекции и её осложнений 9270.

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