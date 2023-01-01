Елена Синица
В Перми ограничат движение по улице Углеуральской
Ограничение будет действовать 25 и 26 марта
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В Перми 25 и 26 марта закроют движение транспорта по ул. Углеуральской в районе перекрёстка с ул. Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Объехать закрытый участок предлагается по улицам Папанинцев и Гатчинской. Движение ограничивают из-за реконструкции объекта инженерной инфраструктуры, пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства.
Работы будет выполнять ООО «Реконструкция инженерных коммуникаций». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
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