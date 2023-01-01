В Пермском крае 16 марта было установлено девять температурных рекордов Поделиться Твитнуть

В четверг, 16 марта, из-за аномальной оттепели в Пермском крае было установлено сразу девять температурных рекордов, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог.и.я».

Так, побиты рекорды 16 марта 2001 года в Чердыни, где вчера столбик термометра поднялся до отметки +7.6°С (ранее максимум составлял +7.4°С), в Косе +8.6°С (+7.4), Кочёво +8.8°С (+7.6), Березниках +7.8°С (+5.3), Кудымкаре +7.5°С (+7), Губахе +9.3°С (+7.7) и Оханске +5.3 (+4.9).

В Верещагино побит рекорд 16 марта 1996 года. Вчера там было +5.6°С, предыдущий максимум составлял +4.6.

В Ножовке пал рекорд 2014 года. Теперь он составляет +7.6°С (предыдущий +6.1).

Отмечается, что в Перми рекорд 2001 года устоял: тогда в городе воздух прогрелся до +7.6 градуса, вчера же температура не дотянула и до +6.

«Есть небольшие шансы на то, что сегодня вновь обновятся рекорды. 17 марта по рекордам, в основном, держит 2015 год», — сообщают специалисты.

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