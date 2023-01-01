Елена Синица В Пермском крае в первом чтении одобрили запрет охоты на горлиц Сейчас в регионе встречается по 1-2 птицы этого вида на 10-20 км маршрута Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента в первом чтении приняли законопроект о запрете промысловой охоты на горлиц. Решение принято на заседании 16 марта.

Так, авторы законопроекта предложили исключить из перечня охотничьих ресурсов род птиц семейства голубиных «горлицы». Причина — снижение её популяции в Пермском крае.

По данным госмониторинга и госкадастра объектов животного мира за 2022 год, на территории региона встречается вид горлицы, который включен в Красную книгу России и Пермского края. В настоящее время в регионе встречается по 1-2 птицы этого вида на 10-20 км маршрута.

Ещё одно изменение в сфере охоты касается актуализации порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими добычу в общедоступных охотничьих угодьях.

Предлагается при распределении разрешений на охоту, где не предусмотрен лимит добычи, выдавать разрешения в порядке очередности

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