Отдых за рубежом для жителей Прикамья подорожал за месяц на 15% Индекс потребительских цен на все товары и услуги в феврале составил 100,5% Поделиться Твитнуть

В феврале 2023 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

Рост стоимости в продовольственном секторе за месяц достиг 0,6%.

Так, на 2,3-17% подорожала большая часть ассортимента фруктов и цитрусовых, кроме орехов, апельсинов и лимонов, которые подешевели на 0,5-11,4%.

Среди прочих продтоваров выросла стоимость куриных яиц (на 5,3%), икры лососевых рыб (на 2,5%), солёной, маринованной, копчёной рыбы (на 2,1%), сухих молочных смесей для детского питания (на 1,7%), мороженого (на 1,6%), мясного фарша (на 1,5%).

В то же время зафиксировано заметное снижение цен на чёрный пакетированный чай (на 7,4%), шоколад (на 6,9%), манную крупу (на 5,3%), какао (на 4%), овсяные и перловые крупы (на 3,7%), кофе (на 3,6%), макаронные изделия (на 3,2%), муку (на 3,2%), маргарин (на 2,9%), мясо птицы (на 2,8%), филе рыбное (на 2,5%), сыры (на 1,5%).

Цены на непродовольственные товары поднялись в феврале в среднем на 0,1%.

Так, на 13,9% подешевели электропылесосы, на 6,6% – телевизоры, на 4,4% – электрочайники, на 2,4% – бытовые плиты, на 2,1% – электроутюги. В то же время печи микроволновые, мониторы, машины швейные, светильники потолочные, компьютеры, холодильники подорожали на 0,4-6,5%.

На 1,6% поднялась стоимость ювелирных изделий из золота.

В феврале уменьшилась стоимость строительных материалов: на 0,4-3,9% стали дешевле виниловые обои, металлочерепица, кирпич, гипсокартон. Но на 0,6-1,3% подорожали линолеум, керамическая плитка, рубероид.

На 1,2% зафиксировано снижение цен на дизельное топливо, стоимость остальных видов моторного топлива осталась без изменений. На 5% подешевели шины для легковых автомобилей.

Цены на услуги за месяц поднялись на 0,96%.

Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги оказало увеличение стоимости услуг зарубежного туризма (на 14,9%), авиаперелётов (на 13,8%), услуг организаций культуры (на 5,9%), услуг правового характера (на 3,8%), услуг гостиниц и прочих мест проживания (на 2,1%).

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