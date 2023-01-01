Елена Синица Одобрены налоговые льготы для девелоперов крупных логистических комплексов в Прикамье Их площадь должна быть свыше 15 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента в двух чтениях приняли проект закона, который предполагает введение налоговой льготы для девелоперов крупных логистических комплексов от уплаты налога.

Освободят от уплаты этого налога крупные логистические центры, площадь которых свыше 15 тыс. кв. м, в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию объекта недвижимости.

Налоговая льгота позволит мотивировать местные компании строить крупные логистические центры и снизить стоимость аренды складских помещений.





Кроме этого, предлагается предусмотреть условие, при котором объект недвижимого имущества должен быть введён в эксплуатацию не позднее пяти лет с момента присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного. Данное условие необходимо для введения объектов в эксплуатацию в срок.





Освобождение от имущественного налога получат инвесторы, находящиеся на начальном этапе реализации проекта, и потенциальные, только планирующие создать подобный проект.





Отметим, что депутаты парламента демонстрируют высокую явку на заседания. Так, сегодня отсутствовали Владимир Мальчиков (временная нетрудоспособность), Илья Шулькин (производственная необходимость) и Денис Шитов (командировка).





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