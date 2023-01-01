Елена Синица Депутаты ЗС поддержали смягчение правил размещения киосков на придомовых территориях Изменения приняты в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента поддержали в двух чтениях изменения в законы об административных правонарушениях и градостроительной деятельности Пермского края. Это было необходимо в связи с определением Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции. Решение принято на пленарном заседании 16 марта.

Если поправки примут во втором чтении, то НТО можно будет размещать на придомовой территории без обязательного наличия паспорта благоустройства и наличия «основных элементов» (тротуары, освещение, стоянки и др.). Соответственно, отменят и штрафные санкции за несоблюдение требований.

При этом остаётся в силе статья, согласно которой муниципалитеты сами устанавливают правила благоустройства территорий. Именно они могут являться основанием для административной ответственности.









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