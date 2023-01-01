Елена Синица В первом чтении ЗС Прикамья поддержал выплаты докторам наук за публикации в российских журналах Решение принято 16 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 16 марта, проходит пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нём депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который позволит при назначении ежемесячной денежной выплаты докторам наук учитывать наличие научных публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), наряду с научными публикациями в изданиях, включённых в международные базы данных.

Принятие законопроекта позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.





По информации краевого министерства образования и науки, указанная мера поддержки для докторов наук есть только в Пермском крае. Она была введена в 2009 году. В региональном бюджете с 2023 по 2025 год на ежемесячные выплаты запланировано 57,6 млн руб. ежегодно.

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