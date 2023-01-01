Сотрудники IT-компаний Пермского края подали 676 заявок на льготную ипотеку С начала года в регионе фиксируют повышение спроса на данную льготу Поделиться Твитнуть

К середине марта 2023 года общее количество заявок на одобрение ипотеки для IТ-специалистов в Пермском крае достигло 676 штук, об этом сообщили в министерстве информационного развития и связи Прикамья.

При этом 519 заявок поступили за весь 2022 год, остальные 157 только за два с половиной месяца этого года.

В ведомстве отметили, что повышение количества заявок связано со снижением требований к заёмщикам.

Как уточнил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, из 676 заявок были одобрены 475 (70%), а 184 жилищных кредита уже выдано. По объёмам IТ-ипотеки Пермский край в настоящее время занимает 10 место в стране.

Напомним, льготные жилищные кредиты с этого года могут брать IТ-специалисты в возрасте 18-50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее. Кроме того, теперь речь идёт о всех аккредитованных IT-компаниях, а не только о получателях налоговых льгот. Требования по заработной плате также снизились с 150 до 120 тыс. руб. в городах-миллионниках и с 100 до 70 тыс. руб. в остальных населённых пунктах.





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