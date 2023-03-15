Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Санкт-Петербурге открылась художественная экспозиция о селе Кын Пленэры художников в старинном селе проходят уже девять лет Поделиться Твитнуть

фото: Виталий Чагаев / «Кын-парк»

В выставочном зале Союза художников Санкт-Петербурга 14 марта открылась большая художественная выставка «На солнечной стороне» (0+). Среди 300 работ в качестве отдельной экспозиции выделена подборка пейзажей села Кын (Лысьвенский округ), сделанных семью петербуржскими художниками во время летнего пленэра. На картинах — старинные постройки эпохи Строгановых, знаменитые камни-«бойцы» на Чусовой, живописные окрестности Кына — всего более 50 работ.

Картины написаны в промежутке от 2014 до 2022 года. Каждое лето с 2014 года в Кыну проходят летние пленэры, на которые съезжаются художники из разных городов. Так, из Екатеринбурга ежегодно ездит «десант» во главе с Александром Ремезовым, известным мастером пейзажа и исторической картины. Центром и организатором пленэров является гостиничный комплекс «Кын-парк».

Многие участники пленэров стали настоящими фанатами Кына.

Владимир Баженов, художник (Санкт-Петербург) (цит. по сюжету телекомпании NTD):

— Там, кроме красоты, и мистические всякие штуки происходят. Я столько наслушался от местных жителей, от приезжих, кто там бывал! Вплоть до Снежного человека… Одна женщина приглашала посмотреть на русалок — и такое бывает.

Летом 2022 года петербуржские художники приняли участие в событиях фестиваля «Кыновская прислань» (0+), во время которого в одной из построек комплекса Строгановского завода — старинном амбаре — был открыт выставочный зал. Большинство работ в экспозиции в Санкт-Петербурге сделаны именно во время пленэра 2022 года.

К открытию выставки «На солнечной стороне» был выпущен отдельный буклет-каталог, посвящённый Кыну и его художественным пленэрам.

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