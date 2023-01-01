В Прикамье 16 и 17 марта ожидается мощное потепление до +10 градусов Возможно установление новых температурных рекордов Поделиться Твитнуть

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В ближайшие два дня из-за антициклона с центром над Южным Уралом в Прикамье ожидается мощное потепление. Благодаря прояснениям, в регионе создаются условия сильного прогрева воздуха до +5…+10˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Так, 16 марта в Перми есть вероятность обновления температурного рекорда дня - сейчас он составляет +7,6˚ (был установлен в 2001 году).

В пятницу, 17 марта, при переменной облачности ожидается ещё больший прогрев — до +10˚ на юге края. В Перми также есть вероятность обновления рекорда, который составляет пока +8,3˚ (был установлен в 2013 году).

К слову, пик потепления ожидается в Зауралье, где на юге Свердловской и на севере Челябинской областей воздух прогреется до +15˚.

Синоптики отмечают, что экстремальное тепло будет недолгим — вечером 17 марта в Перми начнутся осадки в виде дождя, быстро переходящего в мокрый снег. По предварительным прогнозам, в выходные в Прикамье ожидается малооблачная погода, днём будут слабые оттепели до 0…+3˚, а в ночь на воскресенье подморозит до -7…-12˚.

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