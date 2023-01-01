Максим Артамонов В Пермском крае задержан сбежавший из колонии рецидивист Беглеца нашли в Березниках Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром 16 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками ГУФСИН России по Пермскому краю задержали в Березниках осуждённого Станислава Полищука, который сбежал из ИК-1. Об этом сообщили в пресс-службе прикамской полиции.

Теперь осуждённому грозит дополнительный срок.

Напомним, заключённый сбежал из хоздвора колонии 13 марта.

Станислав Полищук был осуждён за мошенничество, похищения людей и изнасилования. Последнее преступление он совершил в 2012 году. Его приговорили к 10 годам за похищение и изнасилование женщины. Срок Полищука должен был закончиться через два года.

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