Максим Артамонов В Пермском крае из колонии сбежал опасный рецидивист Станислав Полищук Он отбывал наказание за мошенничество, похищения людей и изнасилования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из исправительной колонии №1 в Соликамске сбежал осуждённый Станислав Полищук. ГУФСИН по Пермскому краю объявило его в розыск. Первым об этом инциденте сообщил telegram-канал Ural Mash.

Побег был обнаружен 13 марта — заключённый сбежал из хоздвора колонии. В пресс-службе регионального ФСИН порталу Properm пояснили, что «в колонии-поселении осуждённые к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъёма до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого оно расположено».

Как уточняет издание 59.ru, ранее суд смягчил режим Полищуку — его перевели в колонию-поселение.

Станислав Полищук был осуждён за мошенничество, похищения людей и изнасилования. Последнее преступление он совершил в 2012 году. Его приговорили к 10 годам за похищение и изнасилование женщины. Срок Полищука должен закончиться только через два года.

Любопытно, что как раз в день побега, 13 марта, директор ФСИН Аркадий Гостев, подводя итоги работы ведомства в 2022 году, сообщил, что за это время не произошло ни одного побега осуждённых из-под охраны. По словам Гостева, «впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, не допущено».

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