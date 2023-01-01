Андрей Стрельцов «Пермские медведи» в гостях обыграли питерский «Зенит» Эта победа позволила им подняться на третью строчку в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

В рамках гандбольной мужской Суперлиги пермская команда провела матч в Санкт-Петербурге. Поединок завершился со счётом 34-30 в пользу подопечных Валентина Бузмакова.

Таким образом «Пермские медведи» взяли реванш у «Зенита» за недавнее поражение в Перми в матче международного Кубка.

Эта победа позволила пермскому клубу занять третью строчку в турнирной таблице, обогнав ЦСКА. На сегодня у обеих команд по 16 набранных очков, и 20 марта они проведут очную встречу в Перми.

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