Елена Синица

Краевая казна может недополучить 5 миллиардов рублей по итогам 2023 года

Однако есть другие источники дохода, которые перекроют этот «минус»

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деньги-долган

  Константин Долгановский

Сегодня, 15 марта, состоялось заседание комитета краевого парламента по бюджету. Как рассказала глава регионального минфина Екатерина Тхор, по итогам 2023 года казна может недополучить налог на прибыль в размере 5 млрд руб.

С её слов, такой вывод можно было сделать исходя из еженедельной оценки исполнения бюджета, а также из встречи с крупными налогоплательщиками края. В то же время она обратила внимание на то, что есть другие источники дохода, которые перекроют этот «минус».

«Это НДФЛ — по нашей оценке, по нему мы можем получить больше на 2,4 млрд руб. По налогу на имущество планируются дополнительные поступления. Также ожидаются дополнительные доходы от размещения средств бюджета на депозитных счетах и поступления акцизов по нефтепродуктам»,— сказала министр.

Она также отметила, что отклонение оценки исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам от утвержденного плана составляет 0,2% (258 млн руб.). Таким образом, правительство региона не станет предлагать уточняющие поправки в финансовый документ.

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