Елена Синица Краевая казна может недополучить 5 миллиардов рублей по итогам 2023 года Однако есть другие источники дохода, которые перекроют этот «минус» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 15 марта, состоялось заседание комитета краевого парламента по бюджету. Как рассказала глава регионального минфина Екатерина Тхор, по итогам 2023 года казна может недополучить налог на прибыль в размере 5 млрд руб.

С её слов, такой вывод можно было сделать исходя из еженедельной оценки исполнения бюджета, а также из встречи с крупными налогоплательщиками края. В то же время она обратила внимание на то, что есть другие источники дохода, которые перекроют этот «минус».





«Это НДФЛ — по нашей оценке, по нему мы можем получить больше на 2,4 млрд руб. По налогу на имущество планируются дополнительные поступления. Также ожидаются дополнительные доходы от размещения средств бюджета на депозитных счетах и поступления акцизов по нефтепродуктам»,— сказала министр.





Она также отметила, что отклонение оценки исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам от утвержденного плана составляет 0,2% (258 млн руб.). Таким образом, правительство региона не станет предлагать уточняющие поправки в финансовый документ.





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