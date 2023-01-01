Максим Артамонов В ЦИК поступила заявка от Пермского края на участие в электронном голосовании Всего будут рассмотрены заявки из 25 российских регионов Поделиться Твитнуть

Центризбирком рассмотрит заявку на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от Пермского края и ещё от 24 российских регионов. Об этом сообщается на официальной странице ЦИК ВКонтакте.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в этом году электронное голосование может стать самым масштабным по сравнению с предыдущими.

«Мы внимательно рассмотрим поступившие заявки, разберём все плюсы и минусы применения ДЭГ в той или иной территории. И только потом определим субъекты, которые будут максимально готовы к проведению дистанционного электронного голосования», — пояснила Памфилова.

Потенциально ДЭГ может охватить 458 выборов и 1495 видов бюллетеней. Общее число избирателей, которые могут принять участие в таких выборах, — около 23 млн чел.

Напомним, в 2023 году в Пермском крае состоятся выборы в восьми муниципалитетах. Весной выборы состоятся в Осе, Чусовом и Добрянке, а осенью в — Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Чайковском и Оханске. Весенние выборы в трёх муниципалитетах будут дополнительными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.