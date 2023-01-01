Елена Синица Профильный комитет краевого парламента одобрил налоговые льготы для логистических центров Парламент рассмотрит проект закона 16 марта Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 15 марта, состоялось заседание комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам. Был рассмотрен законопроект, который предполагает введение налоговой льготы для девелоперов крупных логистических комплексов от уплаты налога. Информация об этом содержится в Едином виртуальном кабинете депутата.

Члены комитета рекомендуют принять проект закона в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания.

Предполагается, что освободят от уплаты этого налога крупные логистические центры, площадь которых свыше 15 тыс. кв. м, в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию объекта недвижимости.

Кроме этого, предлагается предусмотреть условие, при котором объект недвижимого имущества должен быть введён в эксплуатацию не позднее пяти лет с момента присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного. Данное условие необходимо для введения объектов в эксплуатацию в срок.

Действие налоговой льготы предлагается распространить как для инвесторов, уже реализовавших проект логистического центра, так и для тех, кто только планирует его реализовать.









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