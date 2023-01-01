С 16 марта автобусный маршрут №27 в Перми будет работать без кондукторов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Автобусный маршрут №27 «Микрорайон Нагорный — Площадь Дружбы» с 16 марта переходит на бескондукторную оплату проезда, об этом сообщили в пермском дептрансе.

Оплатить поездку с четверга можно будет с помощью стационарных валидаторов в салонах, пр QR-коду или у водителя.

В департаменте добавили, что перевозчики сами принимают решение о переходе на бескондукторную оплату проезда. Никакого административного давления власти на них не оказывают.

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