Максим Артамонов Экс-омбудсмен Прикамья Миков не увидел смысла в создании оперштаба по вопросам обеспечения безопасности детей Новоиспечённую структуру создали региональные чиновники Поделиться Твитнуть

Павел Миков

Константин Долгановский

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков раскритиковал созданный в регионе оперштаб по вопросам обеспечения безопасности детей. В беседе с «Новым компаньоном» экс-омбудсмен обозначил три замечания по поводу этой структуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае начал работать оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности детей, работу которого будет координировать уполномоченный по правам ребёнка в регионе Светлана Денисова. Этот орган был создан в рамках реализации Стратегии по обеспечению комплексной безопасности детей в Пермском крае до 2025 года, утверждённой региональными чиновниками.

Как пояснила «Новому компаньону» Светлана Денисова, оперштаб будет заниматься объектами детской инфраструктуры и объектами, представляющими опасность для детей. Это детские площадки, заброшенные здания, открытые люки, оголённые провода, неогороженные трансформаторы и т.д. В состав этой структуры вошли представители региональных управлений МЧС, МВД, УГИБДД, Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка в Пермском крае, а также краевых минтербеза и минобра.

Павел Миков обратил внимание на то, что само слово «обеспечение» означает, что именно родители и органы власти на всех уровнях «обязаны своими активными действиями делать всё, чтобы ребёнок жил в благополучии и безопасности, имел возможности максимальным образом реализовывать свои права». Миков сослался на статьи 3 и 18 Конвенции о правах ребёнка, в которых говорится об этом.

Второе замечание Микова касается самого оперативного штаба. Он напомнил, что ещё в 1918 году в России по инициативе Дзержинского была создана уникальная система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В современной России эти комиссии выполняют как раз координирующую роль всех органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организации по обеспечению прав детей, проживающих на территории РФ.

«В этом отношении для меня является большой загадкой, чем деятельность оперштаба будет отличаться от деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. У этих комиссий есть определённые распорядительно-властные функции. Её постановления обязательны к исполнению всеми органами власти и теми организациями, в отношении которых вынесено постановление. Это реальный управленческий и административный инструмент для привлечения к ответственности виновных должностных лиц, организаций, учреждений и т.п. Насколько я понимаю, решения оперштаба будут носить исключительно рекомендательный характер, и не более того, потому что сам по себе этот орган не будет иметь властного начала. В чём будет заключаться его работа? Это будет параллельная структура КДН, не имеющая никаких властных полномочий? Зачем создавать параллельную структуру комиссиям по делам несовершеннолетних, если комиссии за 105 лет своего существования доказали свою эффективность, и это действительно уникальное явление, которое нигде в мире не повторилось, только на постсоветском пространстве», — задаётся вопросами Павел Миков.

Он добавил, что сегодня это уже не карательный орган, а координирующий. В него входят представители МВД, иных силовых структур, министерства образования, здравоохранения, соцразвития, физкультуры и туризма, молодёжной политики и общественных организаций.

Ещё одно замечание Микова связано с самой функцией уполномоченного, который выступил руководителем этой координационной работы.

«В системе госорганов у детского омбудсмена своеобразная функция — он осуществляет независимый контроль и даёт независимую оценку деятельности органов государства по обеспечению прав ребёнка. А в этой структуре получается, что уполномоченный фактически превращается в некий придаток исполнительной власти, как федеральной, так и региональной», — считает Миков.

По его мнению, вместо этого лучше сделать акцент на том, что первостепенная роль по обеспечению безопасности детей — это ответственность родителей.

«Нужно сосредоточить внимание и усилие на таком направлении, как родительское образование, и уполномоченный по правам ребёнка, на мой взгляд, может быть, в хорошем смысле, лоббистом этого направления деятельности — родительского просвещения. Следует создавать такие программы, которые повышали бы психолого-педагогическую и, прежде всего, морально-человеческую ответственность за ребёнка. На мой взгляд, это системные вопросы. Нет уверенности, что, создавая очередную управленческую структуру, мы решим или сведём к минимуму проблемы, связанные с обеспечением безопасности наших детей», — резюмировал Павел Миков.

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