Максим Артамонов
В Пермском крае создан оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности детей
Работу новоиспечённой структуры будет курировать детский омбудсмен Светлана Денисова
В Пермском крае чиновники создали оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности детей, работу которого будет координировать уполномоченный по правам ребёнка в регионе Светлана Денисова.
«Штаб создан в процессе реализации Стратегии действий по обеспечению комплексной безопасности детей в Пермском крае до 2025 года, утверждённой губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Его председателем назначена уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова», — сообщается на официальных страницах муниципалитетов Прикамья ВКонтакте.
В штабе работает горячая линия, на которую может обратиться каждый житель Пермского края и сообщить о случаях возможного причинения вреда здоровью и жизни детей.
Телефоны горячей линии: 235-15-19, 235-15-95, также в штаб можно написать по электронной почте: perm-deti@mail.ru.
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