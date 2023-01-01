Елена Синица У 21% пермяков первый рабочий опыт был болезненным Например, пермяки боялись, что не получат первую зарплату Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Примерно 69% пермяков вспоминают первую работу с теплом, выяснили исследовательский центр Зарплаты.ру и онлайн-университет востребованных профессий Skypro в ходе опроса. При этом каждый четвёртый отмечает важность, но в то же время болезненность первого опыта.

Так, трудности были связаны не только со сложными задачами, но и с оплатой труда. Например, респонденты без опыта работы заявили, что их первая зарплата была до 10 тыс. руб. (72%). Почти каждый пятый (15%) пермяк получал от 10 до 20 тыс. руб. Лишь 13% зарабатывали более 40 тыс. руб.

Что касается страхов, то пермяки боялись, что не получат первую зарплату (36%), стеснялись задавать лишние вопросы (33%), боялись опозданий (29%). Ещё четверть опрошенных (25%) думали, что не найдут общий язык с коллегами.

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