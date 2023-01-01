Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь приезжает один из лучших оркестров мира Поделиться Твитнуть

Автор фото Кирилл Симаков

Пермская филармония посвящает свой концертный сезон юбилею Сергея Рахманинова. 29 марта в ДК им. Солдатова выступит один из лучших симфонических оркестров России и мира — Государственный академический симфонический оркестр России (ГАСОР) имени Евгения Светланова. Концерт (6 +) проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» и фестиваля Пермской филармонии «Симфонический Олимп».

В программе, посвящённой 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, — два вершинных произведения рахманиновского наследия, образцы большой симфонической музыки. Под управлением дирижёра Дмитрия Юровского ГАСО исполнит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и Симфонию № 3. Солист — победитель Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В. Рахманинова, пианист Александр Ключко.

Сергей Рахманинов был не только гением композиции, но и выдающимся, много концертировавшим пианистом, и его фортепианные концерты стали вершиной этого жанра во всей истории музыки, поскольку в них слились два больших дарования музыканта. Молодой пианист Александр Ключко (род. 2000) выбрал для исполнения Первый концерт, написанный столь же молодым композитором. Рахманинов создал его ещё до окончания Московской консерватории, и он отмечен ярким мелодизмом и искренней, взволнованной лирикой, полон юношеской свежести и непосредственности. В 1917 году уже зрелым композитором была написана вторая редакция — более цельная и по форме, и по содержанию. В этом концерте нет соревнования между оркестром и солистом: ведущая роль в нём отдана фортепиано.

Любопытно, что на протяжении весенних месяцев Первый концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова прозвучит в Перми трижды: его уже исполнил Денис Мацуев на своём мартовском фестивале (6 +), затем последует исполнение Ключко, а в июне на фестивале «Владимир Спиваков приглашает…» (6 +) концерт исполнит Александр Гиндин, который, в отличие от Мацуева и Ключко, будет играть первую, раннюю редакцию произведения.

Третья симфония ля минор — одна из вершин композиторского творчества Рахманинова, одно из тех его творений, в которых он подводит итоги многолетних исканий и размышлений. Сам Рахманинов считал это произведение, созданное в поздние годы, в эмиграции, одним из лучших в своем творчестве. Английский писатель Джон Бойнтон Пристли смог ощутить в этой «самой яркой и самой чистой музыке» нестерпимые страдания: «Явственно и зримо предстают в ней оглушительная боль и глухое отчаяние человека, сознающего, что ему никогда уже не вернуться домой».

За дирижёрский пульт в этот вечер встанет Дмитрий Юровский — представитель знаменитой дирижёрской династии, сын Михаила Юровского и младший брат Владимира Юровского.

Концерт ГАСОР им. Евгения Светланова под управлением Дмитрия Юровского пройдёт 29 марта в ДК им. Солдатова, начало в 19:00; трансляция запланирована на сайт филармонии, на сайт «Культура РФ» и в систему Виртуальных концертных залов Пермского края.

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