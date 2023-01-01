Елена Синица В Перми начали ремонт дорог литым асфальтом Первой в списке оказалась улица Петропавловская Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подрядные организации приступили к ямочному ремонту дорог литым асфальтом. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое министерство транспорта.

Как говорят в минтрансе, план работ уже составлен, а техника подготовлена. Стартовали работы на одном из объектов. Так, первой в списке оказалась ул. Петропавловская. Здесь уже подготовлены выбоины для заливки, работы идут быстро и слаженно, отмечают в министерстве.

«Как только установится тёплая и сухая погода, на всей территории центрально-планировочного района города будет проведён полноценный ремонт горячим асфальтом», — сказали в пресс-службе ведомства.

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