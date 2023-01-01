Елена Синица «Пермгорэлектротранс» за два года взыскал за вынужденные простои свыше 414 тысяч рублей Эта мера должна стимулировать автомобилистов не нарушать ПДД Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За последние два года (2021-2023) «Пермгорэлектротранс» взыскал с автомобилистов города 414 тыс. руб. Причина — вынужденные простои. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как говорят в ведомстве, эта мера стимулирует автомобилистов не нарушать ПДД и быть внимательнее ко всем участникам дорожного движения, в том числе к городскому электротранспорту.

В «Пермгорэлектротрансе» напомнили, что неправильная парковка или неаккуратный манёвр могут остановить движение трамваев и нарушить планы тысяч пассажиров.

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