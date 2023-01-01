Елена Синица
«Пермгорэлектротранс» за два года взыскал за вынужденные простои свыше 414 тысяч рублей
Эта мера должна стимулировать автомобилистов не нарушать ПДД
За последние два года (2021-2023) «Пермгорэлектротранс» взыскал с автомобилистов города 414 тыс. руб. Причина — вынужденные простои. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Как говорят в ведомстве, эта мера стимулирует автомобилистов не нарушать ПДД и быть внимательнее ко всем участникам дорожного движения, в том числе к городскому электротранспорту.
В «Пермгорэлектротрансе» напомнили, что неправильная парковка или неаккуратный манёвр могут остановить движение трамваев и нарушить планы тысяч пассажиров.
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