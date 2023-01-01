В Пермском университете из-за короткого замыкания эвакуировались 100 человек Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Рината Хайдарова

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 14 марта в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета на ул. Букирева произошло короткое замыкание. К месту ЧП были вызваны пожарные расчёты.

По прибытии подразделений установлено, что замыкание электропроводки привело к горению на площади 0,5 кв. м, после чего произошло самозатухание.

Из корпуса ПГНИУ самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.