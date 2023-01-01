На перекрёстке в центре Перми 15 марта отключат светофоры Водителей просят быть внимательнее Поделиться Твитнуть

В среду, 15 марта, на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского в Перми отключат светофоры, об этом сообщили в ГИБДД.

Поясняется, что на данном участке будут проводиться профилактические работы с 8:00 до 19:00.

«Уважаемые водители, будьте внимательны, снижайте скорость и руководствуйтесь Правилами дорожного движения!» — обратились к участникам движения в Госавтоинспекции.

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