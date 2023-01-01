Глава Суксунского городского округа Прикамья Павел Третьяков просит об отставке
Соответствующее заявление о досрочном сложении полномочий поступило в местную думу
Руководитель Суксунского городского округа Прикамья Павел Третьяков написал заявление о досрочном сложении полномочий. Вопрос планируется включить в повестку заседания местной думы 23 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
В случае принятия отставки полномочия главы прекратятся на следующий день — 24 марта. Временно исполняющей обязанности главы станет первый заместитель, начальник финансового управления администрации Суксунского городского округа Вера Бунакова.
Конкурс по выбору нового руководителя могут объявить на внеочередном заседании думы 6 апреля.
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