Глава Суксунского городского округа Прикамья Павел Третьяков просит об отставке Соответствующее заявление о досрочном сложении полномочий поступило в местную думу Поделиться Твитнуть

Павел Третьяков / фото:suksun.ru

Руководитель Суксунского городского округа Прикамья Павел Третьяков написал заявление о досрочном сложении полномочий. Вопрос планируется включить в повестку заседания местной думы 23 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

В случае принятия отставки полномочия главы прекратятся на следующий день — 24 марта. Временно исполняющей обязанности главы станет первый заместитель, начальник финансового управления администрации Суксунского городского округа Вера Бунакова.

Конкурс по выбору нового руководителя могут объявить на внеочередном заседании думы 6 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.