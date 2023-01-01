Елена Синица В Пермском крае в рамках рибейта снимут 15 фильмов В 2022 году так сняли пять фильмов Поделиться Твитнуть

Съемки сериала «Территория» в Пермском крае (фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ)

В этом году в Пермском крае могут снять 15 фильмов. Все они будут сниматься в рамках рибейта. Об этом рассказала региональный министр культуры Алла Платонова на заседании комитета краевого парламента по социальной политике, передаёт телеграм-канал Заксобрания.

Так, в минкульте рассказали, что за прошлый год субсидии получили пять кинокомпаний. Объём финансирования на возмещение затрат пяти кинофильмов составил 34,9 млн руб. Однако Платонова обратила внимание, что затраты на рибейт будут снижать.

«Мы видим со стороны кинокомпаний интерес к съёмкам фильмов на территории региона. Изначально, когда кинокомпании заходили, они были вынуждены привозить с собой весь персонал. На сегодняшний день у нас выстроена система подготовки кадров для съёмок фильмов. И когда кинокомпаниям будет выгоднее привлекать персонал из Пермского края, с учётом тех локаций и инфраструктурных решений, которые есть в регионе, необходимость в рибейте снизится», — рассказала Алла Платонова.

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