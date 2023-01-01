Елена Синица
В Пермском крае в рамках рибейта снимут 15 фильмов
В 2022 году так сняли пять фильмов
В этом году в Пермском крае могут снять 15 фильмов. Все они будут сниматься в рамках рибейта. Об этом рассказала региональный министр культуры Алла Платонова на заседании комитета краевого парламента по социальной политике, передаёт телеграм-канал Заксобрания.
Так, в минкульте рассказали, что за прошлый год субсидии получили пять кинокомпаний. Объём финансирования на возмещение затрат пяти кинофильмов составил 34,9 млн руб. Однако Платонова обратила внимание, что затраты на рибейт будут снижать.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.