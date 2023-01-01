Андрей Стрельцов
Пермяк Евгений Климов снова победил в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле финишировали международные соревнования «летающих» лыжников на «Кубок медной горы». В них, помимо россиян, принимали участие спортсмены из Белоруссии и Казахстана.
Заключительный комплект наград разыграли на большом трамплине мужчины. И вновь, как и в первый день соревнований, у мужчин лучший результат показал пермяк Евгений Климов. Он в двух попытках улетел на 131 и 137 м. Третье место также досталось спортсмену из Пермского края Владиславу Мустафину.
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