Андрей Стрельцов Пермяк Евгений Климов снова победил в Нижнем Тагиле Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

teamrussia.pro

В Нижнем Тагиле финишировали международные соревнования «летающих» лыжников на «Кубок медной горы». ​ В них, помимо россиян, принимали участие спортсмены из Белоруссии и Казахстана.

Заключительный комплект наград разыграли на большом трамплине мужчины. И вновь, как и в первый день соревнований, у мужчин лучший результат показал пермяк Евгений Климов. Он в двух попытках улетел на 131 и 137 м. ​ Третье место также досталось спортсмену из Пермского края Владиславу Мустафину.

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