В ходе спецоперации на Украине погиб доброволец из Губахи Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель посёлка Углеуральский Пермского края Александр Жуйков. Об этом сообщили в администрации Губахи.

«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка — добровольца Жуйкова Александра Алексеевича», — говорится в информации. — От имени администрации Губахинского муниципального округа выражаем свои соболезнования семье. Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!»

Церемония прощания состоится в среду, 15 марта, с 11:30 до 12:30 во дворце культуры «Северный» (Губаха, поселок Углеуральский, ул. Мира, 28).

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