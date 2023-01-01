Елена Синица Анонсирована программа форума «Код счастья Прикамья» Он состоится 20 марта на площадке Morion Digital Поделиться Твитнуть

Пресс-служба технопарка «Morion Digital»

В Перми 20 марта на площадке Morion Digital состоится форум «Код счастья Прикамья». В мероприятии предлагают поучаствовать тем, кому интересен взгляд на счастье, — представителей различных сообществ: инноваторов, предпринимателей, деятелей культуры, образования, медицины.

Всего в рамках форума можно посетить три секции: «Образование и счастье», «Культура и счастье» и «Будущее, мозг и физиология счастья». Гости могут принять участие во всех трёх секциях или выбрать наиболее интересующие их направления.

Так, например, руководитель центра когнитивных исследований НИУ ВШЭ-Пермь Софья Куликова расскажет о формуле счастья с точки зрения нейробиологии. Также состоится онлайн-встреча с Ксенией Беляевой, художником, актрисой, арт-терапевтом.

Подробнее с программой форума можно ознакомиться здесь.

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