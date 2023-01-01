Елена Синица Краевой парламент анонсировал повестку мартовского пленарного заседания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящий четверг, 16 марта, состоится пленарное заседание парламента Пермского края. В числе наиболее важных вопросов — корректировка бюджета, индексация зарплат работникам бюджетной сферы.

Что касается индексации зарплат, то на ближайшую трёхлетку предлагается дополнительно выделить по 736,7 млн руб. ежегодно на повышение оплаты труда бюджетников-«указников». Кроме этого, выделят средства на поэтапную индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не вошли в число «указников». На эти цели предложено направлять дополнительные средства в объёме 480 млн руб. ежегодно.





Планируется, что в 2023 году индексация будет проходить в три этапа. Первый этап — доиндексация ФОТ — с 1 апреля 2023 года на 2,2%. Далее с 1 июля 2023 года индексация на 3% и с 1 октября — на 3,1%.





«Такой механизм позволит нам сработать на опережение в непростых экономических условиях и достаточно подвижном уровне инфляции. Прошлогодний опыт досрочной индексации зарплат бюджетников дал положительный эффект, финансовые ресурсы региона позволяют нам повторить его», — прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.





Кроме этого, будет рассмотрен законопроект, который позволит при назначении ежемесячной денежной выплаты докторам наук учитывать наличие научных публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI), наряду с научными публикациями в изданиях, включённых в международные базы данных.





Принятие законопроекта позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.





Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на заседании Законодательного собрания в марте.





На правительственном часе выступит министр образования Раиса Кассина. Она расскажет о системе обеспечения безопасности образовательных учреждений.





Помимо этого, будет представлена информация о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также отчёт КСП Пермского края об итогах деятельности за прошлый год.

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