В Перми на выезде из Курьи сгорел легковой автомобиль ДТП произошло утром во вторник Поделиться Твитнуть

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Во вторник, 14 марта, в Перми на выезде из Курьи прямо на проезжей части загорелся отечественный автомобиль «Лада Приора». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на очевидцев. По их же данным, огонь удалось быстро потушить, о пострадавших не сообщается.

В утреннее время на данном участке дороги было затруднено движение транспорта.

Видео с места происшествия также опубликовано ВКонтакте.

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