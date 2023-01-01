Елена Синица До микрорайона Ива в Перми запустят 16 электробусов Их хотят запустить до конца года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство транспорта Прикамья до конца года запустит 16 электробусов до микрорайона Ива. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский на инфраструктурном комитете Заксобрания 14 марта, передаёт телеграм-канал парламента.

Эти автобусы будут ездить по маршруту «ул. Сапфирная — Пермь II». На закупку таких автобусов из бюджета региона планируется выделить 38 млн руб., из бюджета Перми — 9 млн руб.

Как рассказал Алякринский, будет выделена финансовая поддержка и из федеральной казны — 736 млн руб. Он также отметил, что электробусы станут альтернативой трамваев, запуск которых в микрорайоне планировался ранее.





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