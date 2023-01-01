Компании из Перми и Индии наладят совместное производство станков Такие договорённости достигнуты в ходе визита губернатора Дмитрия Махонина в эту республику Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В ходе рабочей поездки делегации Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным в Индию состоялась серия встреч, направленных на развитие партнёрства между бизнесом региона и предприятиями Республики. Глава региона и краевые чиновники встретились с основателем и руководителем Ассоциации малого и среднего бизнеса Индии Раджнишем Гоенка. В ходе встречи губернатор Пермского края представил планы визита делегации региона в Республику.

По словам Дмитрия Махонина, основные задачи миссии заключаются в развитии партнёрства между регионом и бизнесом Индии по широкому спектру направлений.

«Мы видим перспективы в расширении импорта из Индии высокотехнологичного оборудования, заинтересованы в развитии промышленной кооперации, создании совместных проектов, выстраивании новых логистических цепочек. Считаем, что у нас большой потенциал для сотрудничества», — пояснил Махонин.

Со своей стороны, Раджниш Гоенка подчеркнул, что регионы России пока недостаточно изучены бизнесом Индии. Поэтому визит делегации Пермского края и взаимное участие в деловых мероприятиях и форумах во многом поможет сторонам лучше изучить возможности для сотрудничества.

Бизнесу Индии может быть интересен опыт Пермского края в судостроении, строительстве и других отраслях, а удачное расположение региона с точки зрения логистики может стать дополнительным аргументом в пользу партнёрства, считает Раджниш Гоенка. Стороны договорились, что в мае продолжат переговоры на Российско-Индийских форумах в Москве и Санкт-Петербурге.

В Индии пермская делегация провела рабочую встречу с руководством одной из крупнейших в стране станкостроительных компаний, специализирующихся на производстве токарных, фрезерных и шлифовальных станков с ЧПУ, а также подсистем, таких как инструментальные башни, ATC и т.д. Руководитель индийской компании, уже поставившей в Россию порядка 500 станков, отметил, что предприятие готово расширять взаимодействие.

Члены Правительства и промышленники Прикамья обсудили с индийскими коллегами вопросы взаимодействия с предприятиями станкостроительной отрасли и увеличения поставок оборудования.

В результате переговоров был заключён меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестпроектов и развитии инфраструктуры. Документ подписали заместитель председателя краевого правительства — министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов, управляющий директор индийской компании и генеральный директор компании-импортёра индийских станков «Урал-инструмент-Пумори» Олег Хурматуллин.

Пермская делегация также провела переговоры с представителями компании Nuberg Engineering Ltd, которая специализируется на услугах в области инжиниринга и оборудования для химической промышленности и производства удобрений. Эта компания уже сотрудничает с АО «Полиэкс», поэтому встреча была направлена на расширение партнёрства Nuberg Engineering Ltd и предприятий Прикамья в области химии и катализаторов.

АО «Полиэкс» представило планы, которые могут быть реализованы при участии Nuberg Engineering Ltd. Например, создание в России производств сухого цинка, перекиси водорода, присадок для автомобильного топлива, в том числе депрессорно-дисперсионных для дизельного топлива, а также сырья для выпуска поверхностно-активных веществ.

В ходе встречи представители АО «Метафракс Кемикалс» рассказали индийской стороне о своём комплексе АКМ (аммиак-карбамид-меламин) и планах по развитию.

Руководители Nuberg Engineering Ltd по итогам встречи сообщили о готовности сотрудничать с предприятиями Пермского края — от поставок оборудования для решения отдельных задач до создания химических производств «под ключ».

Подводя итоги прошедшим встречам, глава Прикамья оценил первые результаты работы бизнес-миссии Пермского края. По его словам, «основная задача — вывести пермский бизнес на новые рынки», и в этом смысле «Индия для нас очень перспективна, поскольку её рынок является очень ёмким для предприятий нефтехимии, лесопереработки, машиностроения, металлургии и других направлений».

По данным Минпромторга Пермского края, в 2022 году участие в событиях разного уровня приняли порядка 120 компаний региона. Предприятия Прикамья заключили контрактов на 1,2 млрд руб., а сумма контрактов в разработке составила более 30 млрд руб.

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