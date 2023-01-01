Максим Артамонов В Перми аукцион на право аренды бывшего трамвайного депо перенесли в третий раз Победитель должен провести реставрацию объекта Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Администрация Перми

Городской департамент имущественных отношений объявил перерыв в проведении аукциона на право аренды бывшего трамвайного депо в Разгуляе. Как сообщается на сайте торгов, аукцион состоится 14 марта в 10:00.

Сначала планировалось, что победителя определят 9 марта, а затем аукцион отложили на 10 марта, а после этого — на 13 марта. Таким образом, это уже будет третий перенос.

Среди заявившихся участников — ООО «Инвестиционная компания «Проксима», ООО «Альянс», ООО «Кросс», ООО «Лофт-Конструкция», ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», а также индивидуальные предприниматели Самир Рагиф-оглы Азизов, Лидия Белова, Геннадий Вдовин, Роман Маилов и Евгений Шальников.

Здание, выставленное на торги, относится к объектам культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим по программе «Аренда за рубль», которая действует в Пермском крае с 2020 года, начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год.

Основным условием договора будет проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.