Елена Синица В Перми объявили аукцион на право аренды бывшего трамвайного депо Аукцион состоится 9 марта Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

В Перми объявлен аукцион на право заключения договора аренды бывшего трамвайного депо. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Это здание является объектом культурного наследия, на данный момент оно находится в неудовлетворительном состоянии.

Так как здание отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, начальная цена аукциона будет установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год. Основным условием договора будет проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования, добавили в администрации.

Аукцион должен состояться 9 марта, срок приёма заявок – до 2 марта.

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