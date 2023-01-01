В центре Перми 14 марта отключат три светофора Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во вторник, 14 марта, с 08:00 до 19:00 в связи с профилактическими работами будут отключены три светофорных объекта на перекрестках Комсомольского проспекта и ул. Революции, улиц Екатерининской и Газеты "Звезда", а также улиц Куйбышева и Солдатова. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«Уважаемые водители, будьте внимательны, снижайте скорость и руководствуйтесь правилами дорожного движения!» — обратились к участникам движения в ГИБДД.

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