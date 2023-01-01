В боях за Артёмовск погиб 24-летний военнослужащий из Прикамья Виталия Главатских похоронят на родине 14 марта Поделиться Твитнуть

Виталий Главатских / фото: Администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины 22 февраля в городе Артёмовске погиб житель Верещагинского городского округа Пермского края Виталий Главатских. Об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования родным и близким.

Известно, что Виталию было 24 года, он выпускник местной школы № 2.

Прощание с военнослужащим пройдёт 14 марта в музейно-культурном центре Верещагино с 10.30 до 11.30. В 12.00 начнётся отпевание в храме Александра Невского.





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