В Пермском муниципальном округе за 115 миллионов продают термальный комплекс
Объявление появилось на Avito
В Гамово Пермского муниципального округа выставлен на продажу семейный термально-банный комплекс Weekend. Продавец назначил цену 115 млн руб. Объявление появилось на сайте Avito.
Сообщается, что в комплекс входят бани, сауны, хаммам, кафе, зимний сад, а также большой открытый бассейн площадью 303,6 кв. м с подогревом, которым можно пользоваться и в зимнее время. Кроме того, бассейн оснащён зонами гидромассажа и аэромассажа.
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