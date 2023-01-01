В Пермском муниципальном округе за 115 миллионов продают термальный комплекс Объявление появилось на Avito Поделиться Твитнуть

термальный комплекс Weekend

avito.ru

В Гамово Пермского муниципального округа выставлен на продажу семейный термально-банный комплекс Weekend. Продавец назначил цену 115 млн руб. Объявление появилось на сайте Avito.

Сообщается, что в комплекс входят бани, сауны, хаммам, кафе, зимний сад, а также большой открытый бассейн площадью 303,6 кв. м с подогревом, которым можно пользоваться и в зимнее время. Кроме того, бассейн оснащён зонами гидромассажа и аэромассажа.





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