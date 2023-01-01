Сбер предупредил клиентов о всплеске мошенничества с обвинением в измене Родине Поделиться Твитнуть

Сбербанк предупредил о набирающем обороты мошенничестве, в котором жертву обвиняют якобы в измене Родине. Сообщение распространила пресс-служба Сбера.

Схема обмана выглядит следующим образом. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками ФСБ или полиции. Затем они сообщают, что некий сотрудник банка, в котором клиент обслуживается, похитил его персональные данные, и теперь с его счёта делает переводы в пользу армии Украины, что в текущих условиях расценивается российским законодательством как измена Родине. При этом ответственность по статье всё равно грозит собственнику счёта, которого могут осудить до 20 лет лишения свободы.

Запугав таким образом клиента, мошенники вынуждают его переводить свои средства на их счета и даже брать кредиты, объясняя это тем, что таким образом они смогут вычислить «сотрудника» банка, якобы укравшего персональные данные клиента.

В Сбербанке призвали граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками.

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