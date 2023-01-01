Максим Артамонов В Пермском крае будут отменены штрафы за купание в струйных фонтанах Губернатор внёс поправки в региональный закон Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс пакет изменений в закон об административных правонарушениях Пермского края. Нововведения касаются нарушений организации отдыха на водных объектах, расклейки объявлений и граффити в неположенных местах, купания в городских фонтанах и других правонарушений. Об этом сообщается в telegram-канале регионального парламента.

В поправках предлагается увеличить размеры штрафов за несанкционированное нанесение юридическими и должностными лицами графических рисунков, а также размещение листовок, плакатов и объявлений на фасадах зданий и в непредусмотренных для этого местах. Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Кроме того, законопроект предполагает увеличение штрафов за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Размер штрафа для граждан будет составлять от 2 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. руб.

В документе также уточняется норма штрафа за купание в городских фонтанах. Сейчас он составляет 1 тыс. руб. Согласно внесённой инициативе, норма не коснётся так называемых струйных фонтанов.

Законопроект рассмотрят на мартовском заседании в первом чтении.

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