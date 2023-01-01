Елена Синица В Пермь может приехать первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко Также ожидается визит вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и бывшего губернатора региона Максима Решетникова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 13 по 15 апреля в Перми состоится гранд-финал конкурса «Мастера гостеприимства». Его может посетить первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Информация об этом появилась на сайте мероприятия.

Также известно, что приехать на это мероприятие могут вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и бывший губернатор региона, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По данным источника «Коммерсантъ-Прикамье», на данный момент краевые власти не имеют стопроцентного подтверждения приезда названных чиновников.

Поясним, что «Мастера гостеприимства» — это конкурс специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития и кадровое обеспечение туристской отрасли.



«Глобальная цель — раскрыть туристический потенциал страны и вывести туризм в России на новый уровень», — говорится в социальных сетях конкурса.

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