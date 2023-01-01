Елена Синица
В Пермь может приехать первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко
Также ожидается визит вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и бывшего губернатора региона Максима Решетникова
С 13 по 15 апреля в Перми состоится гранд-финал конкурса «Мастера гостеприимства». Его может посетить первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Информация об этом появилась на сайте мероприятия.
Также известно, что приехать на это мероприятие могут вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и бывший губернатор региона, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
По данным источника «Коммерсантъ-Прикамье», на данный момент краевые власти не имеют стопроцентного подтверждения приезда названных чиновников.
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