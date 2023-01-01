Самолёт Пермь—Сочи экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира
Рейс выполняла авиакомпания «Победа»
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В воскресенье, 12 марта, самолёт авиакомпании «Победа», совершавший рейс по маршруту Пермь—Сочи, экстренно сел в Астрахани. Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, один из пассажиров почувствовал себя плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь.
Командир воздушного судна Boeing-737 доложил о больном пассажире на борту, после чего принял решение о посадке в астраханском аэропорту Нариманово. Официальной информации на данный момент нет.
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