Самолёт Пермь—Сочи экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира Рейс выполняла авиакомпания «Победа» Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

Twitter

В воскресенье, 12 марта, самолёт авиакомпании «Победа», совершавший рейс по маршруту Пермь—Сочи, экстренно сел в Астрахани. Как сообщает Telegram-канал Aviaincident, один из пассажиров почувствовал себя плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь.

Командир воздушного судна Boeing-737 доложил о больном пассажире на борту, после чего принял решение о посадке в астраханском аэропорту Нариманово. Официальной информации на данный момент нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.