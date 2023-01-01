Максим Артамонов В течение недели в Прикамье ожидается ветреная погода и перепады температуры воздуха В отдельных районах прогнозируется снегопад Поделиться Твитнуть

На этой неделе синоптики прогнозируют в Прикамье перепады температуры воздуха и ветреную погоду. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог.и.я».

Сегодня, 13 марта, пройдёт дождь, который под конец дня перейдёт в мокрый снег. При этом порывы ветра будут достигать 19 м/с. Днём температура воздуха прогреется до +1…+6°, однако к вечеру может понизиться до -3°.

По данным Пермского ЦГМС, в этот день на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах гололёд, отложение мокрого снега на линиях электропередачи и ветвях деревьев, на дорогах гололедица.

На следующий день, 14 марта, вновь придёт солнечная погода, существенных осадков не ожидается. В то же время температура понизится: ночью будет около -4…-9°, а в низинах похолодает до -13°, днём -3…+2°.

Пасмурная погода вернётся в регион в среду. В этот день порывы ветра будут достигать 16 м/с, пройдёт небольшой снег, а местами — снегопад. Температура ночью составит -3…-8°, днём -1…+4°.

В четверг и пятницу в Пермском крае ожидается сухой характер погоды. Температура воздуха ночью составит -1…-6°, в низинах до -10°. При этом в четверг днём воздух прогреется до -1…+4°, в пятницу до +2…+7°.

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