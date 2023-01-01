Максим Артамонов В Прикамье на пожаре погиб житель частного дома Происшествие случилось из-за нарушения правил эксплуатации печи Поделиться Твитнуть

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, во время пожара в частном жилом доме в деревне Ананькина Юрлинского района погиб человек. Инцидент произошёл утром 11 марта.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному в 05.56. На место происшествия выехали пять пожарных и две машины. Приблизительная площадь пожара составила 56 кв. м. После тушения пожара спасатели обнаружили труп хозяина дома.

Предварительной причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Сейчас ведомство проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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